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Дерби Каунти - Вест Бромвич Альбион 27 Декабря прямая трансляция

Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
27 декабря 2021, понедельник. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
Главный судья: Джеймс Линингтон (Ньюпорт, Англия);
Дерби Каунти Вест Бромвич Альбион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 27 Декабря 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Англия Уэйн Марк Руни
Франция Валерьен Исмаэль
Франция Валерьен Исмаэль
История личных встреч
14.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 7 Вест Бромвич Альбион0 : 0Дерби Каунти
08.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 42 Вест Бромвич Альбион2 : 0Дерби Каунти
24.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 5 Дерби Каунти1 : 1Вест Бромвич Альбион
05.05.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 46 Дерби Каунти3 : 1Вест Бромвич Альбион
24.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Вест Бромвич Альбион1 : 4Дерби Каунти
07.01.2017 Кубок Англии 1/32 финала Вест Бромвич Альбион1 : 2Дерби Каунти

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