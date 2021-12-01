Дерби Каунти - Вест Бромвич Альбион 27 Декабря прямая трансляция
Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
27 декабря 2021, понедельник. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
Главный судья: Джеймс Линингтон (Ньюпорт, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 27 Декабря 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
|Уэйн Марк Руни
|Валерьен Исмаэль
|Валерьен Исмаэль
История личных встреч
|14.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 7
|0 : 0
|08.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 42
|2 : 0
|24.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|1 : 1
|05.05.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 46
|3 : 1
|24.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 14
|1 : 4
|07.01.2017
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 2