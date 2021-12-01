Куинз Парк Рейнджерс - Борнмут 27 Декабря прямая трансляция
Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
27 декабря 2021, понедельник. 20:30 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
Главный судья: Кейт Страуд (Гемпшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Борнмут, которое состоится 27 Декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Борнмут
Борнмут
Главные тренеры
|Марк Уорбертон
|Скотт Паркер
История личных встреч
|14.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 7
|2 : 1
|20.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 31
|2 : 1
|17.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|0 : 0
|05.04.2014
|Англия - Чемпионшип
|Тур 40
|2 : 1
|03.12.2013
|Англия - Чемпионшип
|Тур 18
|3 : 0