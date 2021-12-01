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Куинз Парк Рейнджерс - Борнмут 27 Декабря прямая трансляция

Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
27 декабря 2021, понедельник. 20:30 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
Главный судья: Кейт Страуд (Гемпшир, Англия);
Куинз Парк Рейнджерс Борнмут

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Борнмут, которое состоится 27 Декабря 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Борнмут
Борнмут
Главные тренеры
Англия Марк Уорбертон
Англия Скотт Паркер
История личных встреч
14.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 7 Борнмут2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
20.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 31 Куинз Парк Рейнджерс2 : 1Борнмут
17.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 5 Борнмут0 : 0Куинз Парк Рейнджерс
05.04.2014 Англия - Чемпионшип Тур 40 Борнмут2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
03.12.2013 Англия - Чемпионшип Тур 18 Куинз Парк Рейнджерс3 : 0Борнмут

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