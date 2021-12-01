Финляндия U20 - Германия U20 26 Декабря прямая трансляция
Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
26 декабря 2021, воскресенье. 22:00 МСК. U20 ЧМ-2022, Группа A
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия U20 - Германия U20, которое состоится 26 Декабря 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия U20
Германия U20
|1
|вр
|Леэви Мериляйнен
|31
|вр
|Юха Яткола
|7
|зщ
|Топи Ниемеля
|15
|зщ
|Петтери Нурми
|4
|зщ
|Вилле Оттавайнен
|10
|зщ
|Каспер Пуутио
|3
|зщ
|Рубен Рафкин
|6
|зщ
|Ээмиль Виро
|21
|зщ
|Алекси Хеймосалми
|22
|нп
|Рони Хирвонен
|29
|нп
|Каспер Симонтайваль
|32
|нп
|Йоэль Мяяття
|19
|нп
|Юусо Мяэнпяя
|27
|нп
|Оливер Капанен
|37
|нп
|Йоаким Кемелль
|20
|нп
|Самуэль Хелениус
|24
|нп
|Вилле Койвунен
|33
|нп
|Брэд Ламберт
|23
|нп
|Калле Вяйсянен
|28
|нп
|Сами Пяйвяринта
|34
|нп
|Рони Карвинен
|35
|нп
|Олли Никупетери
|30
|вр
|Никита Квапп
|29
|вр
|Флориан Бугль
|4
|зщ
|Максимилиан Шубер
|15
|зщ
|Лука Мюнценбергер
|22
|зщ
|Максимилиан Глёцль
|28
|зщ
|Адриан Кляйн
|16
|зщ
|Аркадиуш Дзямбор
|17
|зщ
|Фабрицио Пилу
|6
|зщ
|Юстус Бёттнер
|7
|нп
|Флориан Элиас
|8
|нп
|Джошуа Самански
|26
|нп
|Маркус Швайгер
|9
|нп
|Юстин Волек
|12
|нп
|Мацей Рутковски
|24
|нп
|Александер Бланк
|10
|нп
|Даньо Леонхардт
|13
|нп
|Ноа Данхэм
|18
|нп
|Йозеф Эхам
|3
|нп
|Янник Бургхарт
|19
|нп
|Юсси Петерсен
|20
|нп
|Якуб Борзенцки
|27
|нп
|Беннет Росми
Главные тренеры
|Антти Пеннанен
|Тобиас Абштрайтер
История личных встреч
|26.12.2020
|U20 ЧМ-2021
|Группа A
|3 : 5
|01.01.2015
|U20 ЧМ-2015
|Группа A. Тур 5
|0 : 2
|02.01.2013
|U20 ЧМ-2013
|Утешительный раунд. Тур 1
|8 : 0
|29.12.2010
|U20 ЧМ-2011
|Группа A. Тур 3
|5 : 1
|04.01.2009
|U20 ЧМ-2009
|Утешительный раунд. Тур 2
|3 : 1