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Финляндия U20 - Германия U20 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
26 декабря 2021, воскресенье. 22:00 МСК. U20 ЧМ-2022, Группа A
Финляндия U20 Германия U20

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия U20 - Германия U20, которое состоится 26 Декабря 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финляндия U20
Германия U20
1 Финляндия вр Леэви Мериляйнен
31 Финляндия вр Юха Яткола
7 Финляндия зщ Топи Ниемеля
15 Финляндия зщ Петтери Нурми
4 Финляндия зщ Вилле Оттавайнен
10 Финляндия зщ Каспер Пуутио
3 Финляндия зщ Рубен Рафкин
6 Финляндия зщ Ээмиль Виро
21 Финляндия зщ Алекси Хеймосалми
22 Финляндия нп Рони Хирвонен
29 Финляндия нп Каспер Симонтайваль
32 Финляндия нп Йоэль Мяяття
19 Финляндия нп Юусо Мяэнпяя
27 Финляндия нп Оливер Капанен
37 Финляндия нп Йоаким Кемелль
20 Финляндия нп Самуэль Хелениус
24 Финляндия нп Вилле Койвунен
33 Финляндия нп Брэд Ламберт
23 Финляндия нп Калле Вяйсянен
28 Финляндия нп Сами Пяйвяринта
34 Финляндия нп Рони Карвинен
35 Финляндия нп Олли Никупетери
30 Германия вр Никита Квапп
29 Германия вр Флориан Бугль
4 Германия зщ Максимилиан Шубер
15 Германия зщ Лука Мюнценбергер
22 Германия зщ Максимилиан Глёцль
28 Германия зщ Адриан Кляйн
16 Германия зщ Аркадиуш Дзямбор
17 Германия зщ Фабрицио Пилу
6 Германия зщ Юстус Бёттнер
7 Германия нп Флориан Элиас
8 Германия нп Джошуа Самански
26 Германия нп Маркус Швайгер
9 Германия нп Юстин Волек
12 Германия нп Мацей Рутковски
24 Германия нп Александер Бланк
10 Германия нп Даньо Леонхардт
13 Германия нп Ноа Данхэм
18 Германия нп Йозеф Эхам
3 Германия нп Янник Бургхарт
19 Германия нп Юсси Петерсен
20 Германия нп Якуб Борзенцки
27 Германия нп Беннет Росми
Главные тренеры
Финляндия Антти Пеннанен
Германия Тобиас Абштрайтер
История личных встреч
26.12.2020 U20 ЧМ-2021 Группа A Германия U203 : 5Финляндия U20
01.01.2015 U20 ЧМ-2015 Группа A. Тур 5 Германия U200 : 2Финляндия U20
02.01.2013 U20 ЧМ-2013 Утешительный раунд. Тур 1 Финляндия U208 : 0Германия U20
29.12.2010 U20 ЧМ-2011 Группа A. Тур 3 Финляндия U205 : 1Германия U20
04.01.2009 U20 ЧМ-2009 Утешительный раунд. Тур 2 Финляндия U203 : 1Германия U20

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