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Россия U20 - Швеция U20 27 Декабря прямая трансляция

Стадион: Вестернер Парк Центриум (Ред-Дир, Канада), вместимость: 7111
27 декабря 2021, понедельник. 00:30 МСК. U20 ЧМ-2022, Группа B
Россия U20 Швеция U20

Анонс матча
Стартовый состав
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Россия U20 - Швеция U20, которое состоится 27 Декабря 2021 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Вестернер Парк Центриум (Ред-Дир, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Россия U20
Швеция U20
30РоссияврЯрослав Аскаров
29РоссияврЕгор Гуськов
12РоссиязщНикита Смирнов
27РоссиязщШакир Мухамадуллин
14РоссиязщНикита Новиков
20РоссиязщКирилл Кирсанов
2РоссиязщВладимир Грудинин
6РоссиязщКирилл Стеклов
25РоссиязщЕгор Савиков
16РоссиянпСемён Демидов
17РоссиянпМатвей Мичков
22РоссиянпМарат Хуснутдинов
9РоссиянпФёдор Свечков
19РоссиянпНикита Чибриков
26РоссиянпКирилл Танков
18РоссиянпПавел Тютнев
21РоссиянпНикита Гуслистов
28РоссиянпАлександр Пашин
11РоссиянпИван Зинченко
13РоссиянпВасилий Пономарёв
23РоссиянпДмитрий Злодеев
24РоссиянпДанила Юров
1ШвецияврЙеспер Валльстедт
30ШвецияврКалле Кланг
3ШвециязщХельге Гранс
7ШвециязщСимон Эдвинссон
8ШвециязщЛео Лёф
26ШвециязщЙоэль Нюстрём
4ШвециязщЭмиль Андре
5ШвециязщАнтон Ольссон
6ШвециязщМонс Форсфьелль
10ШвециянпАлександер Хольц
17ШвециянпВильям Эклунд
21ШвециянпОскар Олауссон
9ШвециянпДаниэль Юнгман
15ШвециянпОке Стаккестад
20ШвециянпАльберт Шёберг
23ШвециянпИсак Росен
27ШвециянпТеодор Нидербах
29ШвециянпДаниэль Торгерссон
18ШвециянпЗион Нюбек
19ШвециянпЭлиас Стенман
24ШвециянпЭллиот Экмарк
28ШвециянпОскар Магнуссон
Главные тренеры
РоссияСергей Александрович Зубов
ШвецияТомас Монтен
История личных встреч
31.12.2020 U20 ЧМ-2021 Группа B Россия U204 : 3 ОТШвеция U20
04.01.2020 U20 ЧМ-2020 1/2 финала Швеция U204 : 5 ОТРоссия U20
01.01.2018 U20 ЧМ-2018 Группа B Россия U203 : 4 БШвеция U20
05.01.2017 U20 ЧМ-2017 За 3-е место Швеция U201 : 2 ОТРоссия U20
05.01.2015 U20 ЧМ-2015 1/2 финала Швеция U201 : 4Россия U20
30.12.2014 U20 ЧМ-2015 Группа B. Тур 4 Швеция U203 : 2Россия U20
04.01.2014 U20 ЧМ-2014 1/2 финала Швеция U202 : 1Россия U20
31.12.2013 U20 ЧМ-2014 Группа B. Тур 5 Швеция U203 : 2Россия U20
03.01.2013 U20 ЧМ-2013 1/2 финала Швеция U203 : 2 БРоссия U20
06.01.2012 U20 ЧМ-2012 Финал Швеция U201 : 0 ОТРоссия U20
Текстовая трансляция
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20'
Перерыв! Россияне активно начали встречу, но шведы сбили наш настрой, быстро реализовав большинство. После этого пошла уже равная борьба на льду, в которой до заброшенных шайб дело так и не дошло. Пока уступаем — 0:1.20'Небольшой потасовкой у шведских ворот завершился первый период!
20'
Грубо россияне ошиблись в своей зоне, но хорошо, что шведы после перехвата нас не наказали.
19'
Не разобрались россияне на входе в зону нападения — лайнсмен не зевнул офсайд.
18'
Обменялись команды позиционными атаками, но без угроз воротам.
17'
Шведы провели мощную атаку, исполнив два броска. Аскаров контролировал ситуацию!
16'
Прошла у шведов поперечная передача, после которой состоялся опасный бросок с усов — Аскаров выдвинулся из ворот, отбив шайбу!
15'
Танков нанёс бросок с разворота из центра зоны — по щиткам шведского вратаря!
14'
Отличную атаку с ходу организовала российская сборная! Пашина вывели по центру к воротам, но бросать пришлось из борьбы с неудобной руки — Валльстедт прижал шайбу под рукой!
13'
Танков от лицевого борта пытался сделать резкую передачу на пятак, но там никого из партнёров не оказалось.
12'
Эклунду дали принять передачу у ворот, шайба после броска проползла под щитками Аскарова, но успели зачистить пятак!
11'
Шведы покружили в зоне атаки, заставив в итоге россиян проброситься.
10'
Середина периода! 3:2 — небольшая бросковая активность.
9'
Хорошо наша молодёжная сборная комбинировала, но обостряющему пасу в центр зоны не хватило завершающего броска.
8'
Неплохо у россиян ходит шайба в зоне соперника. Шведы не смогли чисто выйти из обороны, нарвавшись на проброс.
7'
Пашин зарядил в касание от синей линии — Валльстедт клюшкой отбил шайбу в угол площадки.
6'
0:1
Оскар Олауссон
ГОЛ. Быстро шведы реализовали большинство. Олауссон подготовил кистевой бросок из правого круга вбрасывания — шайба залетела в дальний угол ворот.
6'
Никита Новиков
Новиков удалён за подножку. В меньшинстве нашим парням придётся поработать.
6'
Первый тревожный момент! Шведы на отложенном штрафе довели дело до броска — шайба попала в штангу!
5'
Шведы поспешили со входом в зону атаки — положение «вне игры» зафиксировано.
4'
Аскаров справился с набросом от синей линии, отбив шайбу в сторону от ворот. Очень важна сегодня игра нашего вратаря! Верим в Ярослава!
3'
Мичков пытался из-за чужих ворот выбраться на пятак, но упёрся в шведского защитника.
2'
Отличную смену в атаке провели россияне! Танков бросал в направлении ближней девятки — чуть выше перекладины!
1'
Состоялось стартовое вбрасывание! Поехали!
0'
Ярослав Аскаров против Йеспера Валльстедта — вратарская дуэль нашего матча.
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа молодёжного чемпионата мира-2022 по хоккею: Россия U20 — Швеция U20. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 00:30 по московскому времени.

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