Россия U20 - Швеция U20 27 Декабря прямая трансляция
Стадион: Вестернер Парк Центриум (Ред-Дир, Канада), вместимость: 7111
27 декабря 2021, понедельник. 00:30 МСК. U20 ЧМ-2022, Группа B
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Россия U20 - Швеция U20, которое состоится 27 Декабря 2021 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Вестернер Парк Центриум (Ред-Дир, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Россия U20
Швеция U20
|30
|вр
|Ярослав Аскаров
|29
|вр
|Егор Гуськов
|12
|зщ
|Никита Смирнов
|27
|зщ
|Шакир Мухамадуллин
|14
|зщ
|Никита Новиков
|20
|зщ
|Кирилл Кирсанов
|2
|зщ
|Владимир Грудинин
|6
|зщ
|Кирилл Стеклов
|25
|зщ
|Егор Савиков
|16
|нп
|Семён Демидов
|17
|нп
|Матвей Мичков
|22
|нп
|Марат Хуснутдинов
|9
|нп
|Фёдор Свечков
|19
|нп
|Никита Чибриков
|26
|нп
|Кирилл Танков
|18
|нп
|Павел Тютнев
|21
|нп
|Никита Гуслистов
|28
|нп
|Александр Пашин
|11
|нп
|Иван Зинченко
|13
|нп
|Василий Пономарёв
|23
|нп
|Дмитрий Злодеев
|24
|нп
|Данила Юров
|1
|вр
|Йеспер Валльстедт
|30
|вр
|Калле Кланг
|3
|зщ
|Хельге Гранс
|7
|зщ
|Симон Эдвинссон
|8
|зщ
|Лео Лёф
|26
|зщ
|Йоэль Нюстрём
|4
|зщ
|Эмиль Андре
|5
|зщ
|Антон Ольссон
|6
|зщ
|Монс Форсфьелль
|10
|нп
|Александер Хольц
|17
|нп
|Вильям Эклунд
|21
|нп
|Оскар Олауссон
|9
|нп
|Даниэль Юнгман
|15
|нп
|Оке Стаккестад
|20
|нп
|Альберт Шёберг
|23
|нп
|Исак Росен
|27
|нп
|Теодор Нидербах
|29
|нп
|Даниэль Торгерссон
|18
|нп
|Зион Нюбек
|19
|нп
|Элиас Стенман
|24
|нп
|Эллиот Экмарк
|28
|нп
|Оскар Магнуссон
Главные тренеры
|Сергей Александрович Зубов
|Томас Монтен
История личных встреч
|31.12.2020
|U20 ЧМ-2021
|Группа B
|4 : 3 ОТ
|04.01.2020
|U20 ЧМ-2020
|1/2 финала
|4 : 5 ОТ
|01.01.2018
|U20 ЧМ-2018
|Группа B
|3 : 4 Б
|05.01.2017
|U20 ЧМ-2017
|За 3-е место
|1 : 2 ОТ
|05.01.2015
|U20 ЧМ-2015
|1/2 финала
|1 : 4
|30.12.2014
|U20 ЧМ-2015
|Группа B. Тур 4
|3 : 2
|04.01.2014
|U20 ЧМ-2014
|1/2 финала
|2 : 1
|31.12.2013
|U20 ЧМ-2014
|Группа B. Тур 5
|3 : 2
|03.01.2013
|U20 ЧМ-2013
|1/2 финала
|3 : 2 Б
|06.01.2012
|U20 ЧМ-2012
|Финал
|1 : 0 ОТ
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
20'
Перерыв! Россияне активно начали встречу, но шведы сбили наш настрой, быстро реализовав большинство. После этого пошла уже равная борьба на льду, в которой до заброшенных шайб дело так и не дошло. Пока уступаем — 0:1.20'Небольшой потасовкой у шведских ворот завершился первый период!
20'
Грубо россияне ошиблись в своей зоне, но хорошо, что шведы после перехвата нас не наказали.
19'
Не разобрались россияне на входе в зону нападения — лайнсмен не зевнул офсайд.
18'
Обменялись команды позиционными атаками, но без угроз воротам.
17'
Шведы провели мощную атаку, исполнив два броска. Аскаров контролировал ситуацию!
16'
Прошла у шведов поперечная передача, после которой состоялся опасный бросок с усов — Аскаров выдвинулся из ворот, отбив шайбу!
15'
Танков нанёс бросок с разворота из центра зоны — по щиткам шведского вратаря!
14'
Отличную атаку с ходу организовала российская сборная! Пашина вывели по центру к воротам, но бросать пришлось из борьбы с неудобной руки — Валльстедт прижал шайбу под рукой!
13'
Танков от лицевого борта пытался сделать резкую передачу на пятак, но там никого из партнёров не оказалось.
12'
Эклунду дали принять передачу у ворот, шайба после броска проползла под щитками Аскарова, но успели зачистить пятак!
11'
Шведы покружили в зоне атаки, заставив в итоге россиян проброситься.
10'
Середина периода! 3:2 — небольшая бросковая активность.
9'
Хорошо наша молодёжная сборная комбинировала, но обостряющему пасу в центр зоны не хватило завершающего броска.
8'
Неплохо у россиян ходит шайба в зоне соперника. Шведы не смогли чисто выйти из обороны, нарвавшись на проброс.
7'
Пашин зарядил в касание от синей линии — Валльстедт клюшкой отбил шайбу в угол площадки.
6'
0:1
Оскар Олауссон
ГОЛ. Быстро шведы реализовали большинство. Олауссон подготовил кистевой бросок из правого круга вбрасывания — шайба залетела в дальний угол ворот.
6'
Никита Новиков
Новиков удалён за подножку. В меньшинстве нашим парням придётся поработать.
6'
Первый тревожный момент! Шведы на отложенном штрафе довели дело до броска — шайба попала в штангу!
5'
Шведы поспешили со входом в зону атаки — положение «вне игры» зафиксировано.
4'
Аскаров справился с набросом от синей линии, отбив шайбу в сторону от ворот. Очень важна сегодня игра нашего вратаря! Верим в Ярослава!
3'
Мичков пытался из-за чужих ворот выбраться на пятак, но упёрся в шведского защитника.
2'
Отличную смену в атаке провели россияне! Танков бросал в направлении ближней девятки — чуть выше перекладины!
1'
Состоялось стартовое вбрасывание! Поехали!
0'
Ярослав Аскаров против Йеспера Валльстедта — вратарская дуэль нашего матча.
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа молодёжного чемпионата мира-2022 по хоккею: Россия U20 — Швеция U20. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 00:30 по московскому времени.