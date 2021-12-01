Россия U20 - Швеция U20 27 Декабря прямая трансляция

Текстовая трансляция

20' Перерыв! Россияне активно начали встречу, но шведы сбили наш настрой, быстро реализовав большинство. После этого пошла уже равная борьба на льду, в которой до заброшенных шайб дело так и не дошло. Пока уступаем — 0:1.20'Небольшой потасовкой у шведских ворот завершился первый период!

20' Грубо россияне ошиблись в своей зоне, но хорошо, что шведы после перехвата нас не наказали.

19' Не разобрались россияне на входе в зону нападения — лайнсмен не зевнул офсайд.

18' Обменялись команды позиционными атаками, но без угроз воротам.

17' Шведы провели мощную атаку, исполнив два броска. Аскаров контролировал ситуацию!

16' Прошла у шведов поперечная передача, после которой состоялся опасный бросок с усов — Аскаров выдвинулся из ворот, отбив шайбу!

15' Танков нанёс бросок с разворота из центра зоны — по щиткам шведского вратаря!

14' Отличную атаку с ходу организовала российская сборная! Пашина вывели по центру к воротам, но бросать пришлось из борьбы с неудобной руки — Валльстедт прижал шайбу под рукой!

13' Танков от лицевого борта пытался сделать резкую передачу на пятак, но там никого из партнёров не оказалось.

12' Эклунду дали принять передачу у ворот, шайба после броска проползла под щитками Аскарова, но успели зачистить пятак!

11' Шведы покружили в зоне атаки, заставив в итоге россиян проброситься.

10' Середина периода! 3:2 — небольшая бросковая активность.

9' Хорошо наша молодёжная сборная комбинировала, но обостряющему пасу в центр зоны не хватило завершающего броска.

8' Неплохо у россиян ходит шайба в зоне соперника. Шведы не смогли чисто выйти из обороны, нарвавшись на проброс.

7' Пашин зарядил в касание от синей линии — Валльстедт клюшкой отбил шайбу в угол площадки.

6' 0:1 Оскар Олауссон ГОЛ. Быстро шведы реализовали большинство. Олауссон подготовил кистевой бросок из правого круга вбрасывания — шайба залетела в дальний угол ворот.

6' Никита Новиков Новиков удалён за подножку. В меньшинстве нашим парням придётся поработать.

6' Первый тревожный момент! Шведы на отложенном штрафе довели дело до броска — шайба попала в штангу!

5' Шведы поспешили со входом в зону атаки — положение «вне игры» зафиксировано.

4' Аскаров справился с набросом от синей линии, отбив шайбу в сторону от ворот. Очень важна сегодня игра нашего вратаря! Верим в Ярослава!

3' Мичков пытался из-за чужих ворот выбраться на пятак, но упёрся в шведского защитника.

2' Отличную смену в атаке провели россияне! Танков бросал в направлении ближней девятки — чуть выше перекладины!

1' Состоялось стартовое вбрасывание! Поехали!

0' Ярослав Аскаров против Йеспера Валльстедта — вратарская дуэль нашего матча.