Свернуть список

США U20 - Словакия U20 27 Декабря прямая трансляция

Стадион: Вестернер Парк Центриум (Ред-Дир, Канада), вместимость: 7111
27 декабря 2021, понедельник. 05:30 МСК. U20 ЧМ-2022, Группа B
США U20 Словакия U20

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США U20 - Словакия U20, которое состоится 27 Декабря 2021 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Вестернер Парк Центриум (Ред-Дир, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США U20
Словакия U20
Главные тренеры
СШАНейт Лиман
СловакияИван Фенеш
История личных встреч
03.01.2021 U20 ЧМ-2021 1/4 финала США U205 : 2Словакия U20
27.12.2018 U20 ЧМ-2019 Группа B США U202 : 1Словакия U20
29.12.2017 U20 ЧМ-2018 Группа A США U202 : 3Словакия U20
29.12.2016 U20 ЧМ-2017 Группа B. Тур 3 Словакия U202 : 5США U20
30.12.2014 U20 ЧМ-2015 Группа A. Тур 3 США U203 : 0Словакия U20
28.12.2013 U20 ЧМ-2014 Группа A. Тур 2 США U206 : 3Словакия U20
31.12.2012 U20 ЧМ-2013 Группа B. Тур 5 США U209 : 3Словакия U20
29.12.2010 U20 ЧМ-2011 Группа A. Тур 3 США U206 : 1Словакия U20
27.12.2009 U20 ЧМ-2010 Группа A. Тур 1 Словакия U203 : 7США U20
02.01.2009 U20 ЧМ-2009 1/4 финала США U203 : 5Словакия U20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close