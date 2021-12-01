Австрия U20 - Финляндия U20 27 Декабря прямая трансляция
Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
27 декабря 2021, понедельник. 22:00 МСК. U20 ЧМ-2022, Группа A
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Австрия U20 - Финляндия U20, которое состоится 27 Декабря 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Австрия U20
Финляндия U20
История личных встреч
|30.12.2009
|U20 ЧМ-2010
|Группа B. Тур 4
|10 : 1