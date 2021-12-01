Россия U20 - Швейцария U20 28 Декабря прямая трансляция
Стадион: Вестернер Парк Центриум (Ред-Дир, Канада), вместимость: 7111
28 декабря 2021, вторник. 00:30 МСК. U20 ЧМ-2022, Группа B
Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Россия U20 - Швейцария U20, которое состоится 28 Декабря 2021 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Вестернер Парк Центриум (Ред-Дир, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Россия U20
Швейцария U20
Главные тренеры
|Сергей Александрович Зубов
История личных встреч
|02.01.2020
|U20 ЧМ-2020
|1/4 финала
|1 : 3
|06.01.2019
|U20 ЧМ-2019
|За 3-е место
|5 : 2
|31.12.2018
|U20 ЧМ-2019
|Группа A
|4 : 7
|28.12.2017
|U20 ЧМ-2018
|Группа B
|5 : 2
|29.12.2014
|U20 ЧМ-2015
|Группа B. Тур 3
|0 : 7
|28.12.2013
|U20 ЧМ-2014
|Группа B. Тур 3
|7 : 1
|02.01.2013
|U20 ЧМ-2013
|1/4 финала
|4 : 3 Б
|27.12.2011
|U20 ЧМ-2012
|Группа A. Тур 1
|0 : 3
|03.01.2010
|U20 ЧМ-2010
|1/4 финала
|2 : 3 ОТ
|31.12.2007
|U20 ЧМ-2008
|Группа B. Тур 6
|4 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа молодёжного чемпионата мира-2022 по хоккею: Россия U20 — Швейцария U20. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 00:30 по московскому времени.