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Россия U20 - Швейцария U20 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Вестернер Парк Центриум (Ред-Дир, Канада), вместимость: 7111
28 декабря 2021, вторник. 00:30 МСК. U20 ЧМ-2022, Группа B
Россия U20 Швейцария U20

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Россия U20 - Швейцария U20, которое состоится 28 Декабря 2021 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Вестернер Парк Центриум (Ред-Дир, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Россия U20
Швейцария U20
Главные тренеры
Россия Сергей Александрович Зубов
История личных встреч
02.01.2020 U20 ЧМ-2020 1/4 финала Швейцария U201 : 3Россия U20
06.01.2019 U20 ЧМ-2019 За 3-е место Россия U205 : 2Швейцария U20
31.12.2018 U20 ЧМ-2019 Группа A Швейцария U204 : 7Россия U20
28.12.2017 U20 ЧМ-2018 Группа B Россия U205 : 2Швейцария U20
29.12.2014 U20 ЧМ-2015 Группа B. Тур 3 Швейцария U200 : 7Россия U20
28.12.2013 U20 ЧМ-2014 Группа B. Тур 3 Россия U207 : 1Швейцария U20
02.01.2013 U20 ЧМ-2013 1/4 финала Россия U204 : 3 БШвейцария U20
27.12.2011 U20 ЧМ-2012 Группа A. Тур 1 Швейцария U200 : 3Россия U20
03.01.2010 U20 ЧМ-2010 1/4 финала Россия U202 : 3 ОТШвейцария U20
31.12.2007 U20 ЧМ-2008 Группа B. Тур 6 Россия U204 : 3Швейцария U20
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа молодёжного чемпионата мира-2022 по хоккею: Россия U20 — Швейцария U20. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 00:30 по московскому времени.

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