Майами Хит - Орландо Мэджик прямая трансляция 26.12.2021
Стадион: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США), вместимость: 20296
26 декабря 2021, воскресенье. 23:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Майами Хит - Орландо Мэджик, которое состоится 26 Декабря 2021 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майами Хит
Майами
Орландо Мэджик
Орландо
|Очки
|0
|защ
|Маркус Гарретт
0
|2
|раз
|Гэйб Винсент
11
|4
|защ
|Виктор Оладипо
0
|7
|раз
|Кайл Лоури
0
|8
|фор
|Маркиф Моррис
0
|11
|фор
|Кези Окпала
0
|13
|цен
|Эдрис Адебайо
0
|14
|защ
|Тайлер Хироу
2
|16
|фор
|Калеб Мартин
14
|17
|фор
|Пи Джей Такер
0
|21
|цен
|Дуэйн Дедмон
0
|22
|лёг
|Джимми Батлер
15
|31
|защ
|Макс Страс
8
|40
|фор
|Юдонис Хаслем
8
|45
|лёг
|Зайлан Читэм
0
|55
|защ
|Дункан Робинсон
6
|77
|цен
|Омер Юртсевен
14
|Очки
|1
|лёг
|Джонатан Айзек
0
|2
|защ
|Майкл Мюлдер
0
|3
|фор
|Чума Океке
0
|4
|защ
|Джелен Саггс
0
|5
|цен
|Мохамед Бамба
0
|7
|защ
|Майкл Картер-Уильямс
0
|8
|раз
|Тим Фрейзер
4
|11
|Aleem Ford
0
|12
|раз
|Hassani Gravett
9
|13
|защ
|Ар Джей Хэмптон
11
|14
|защ
|Гэри Харрис
15
|17
|лёг
|Игнас Браздейкис
0
|20
|защ
|Маркелл Фульц
0
|21
|фор
|Мориц Вагнер
0
|22
|лёг
|Франц Вагнер
10
|24
|лёг
|Би Джей Джонсон
0
|25
|лёг
|Адмирал Скофилд
6
|31
|лёг
|Терренс Росс
0
|33
|цен
|Робин Лопес
2
|34
|фор
|Уэнделл Картер
8
|44
|лёг
|Freddie Gillespie
4
|50
|раз
|Коул Энтони
0
|55
|защ
|Итуан Мур
0
Главные тренеры
|Эрик Споэльстра
История личных встреч
|18.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 115
|26.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 90
|15.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 102
|12.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 103
|24.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 107
|05.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 113
|02.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|89 : 102
|28.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 92
|04.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 85
|27.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 104