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Майами Хит - Орландо Мэджик прямая трансляция 26.12.2021

Стадион: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США), вместимость: 20296
26 декабря 2021, воскресенье. 23:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Майами Хит Орландо Мэджик

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Майами Хит - Орландо Мэджик, которое состоится 26 Декабря 2021 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майами Хит
Майами
Орландо Мэджик
Орландо
Очки
0СШАзащМаркус Гарретт
0
2НигерияразГэйб Винсент
11
4СШАзащВиктор Оладипо
0
7СШАразКайл Лоури
0
8СШАфорМаркиф Моррис
0
11НигерияфорКези Окпала
0
13СШАценЭдрис Адебайо
0
14СШАзащТайлер Хироу
2
16СШАфорКалеб Мартин
14
17СШАфорПи Джей Такер
0
21СШАценДуэйн Дедмон
0
22СШАлёгДжимми Батлер
15
31СШАзащМакс Страс
8
40СШАфорЮдонис Хаслем
8
45СШАлёгЗайлан Читэм
0
55СШАзащДункан Робинсон
6
77ТурцияценОмер Юртсевен
14
Очки
1СШАлёгДжонатан Айзек
0
2КанадазащМайкл Мюлдер
0
3СШАфорЧума Океке
0
4СШАзащДжелен Саггс
0
5СШАценМохамед Бамба
0
7СШАзащМайкл Картер-Уильямс
0
8СШАразТим Фрейзер
4
11Aleem Ford
0
12СШАразHassani Gravett
9
13СШАзащАр Джей Хэмптон
11
14СШАзащГэри Харрис
15
17ЛитвалёгИгнас Браздейкис
0
20СШАзащМаркелл Фульц
0
21ГерманияфорМориц Вагнер
0
22ГерманиялёгФранц Вагнер
10
24СШАлёгБи Джей Джонсон
0
25ВеликобританиялёгАдмирал Скофилд
6
31СШАлёгТерренс Росс
0
33СШАценРобин Лопес
2
34СШАфорУэнделл Картер
8
44СШАлёгFreddie Gillespie
4
50СШАразКоул Энтони
0
55СШАзащИтуан Мур
0
Главные тренеры
СШАЭрик Споэльстра
История личных встреч
18.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик105 : 115Майами Хит
26.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит107 : 90Орландо Мэджик
15.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик97 : 102Майами Хит
12.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит111 : 103Орландо Мэджик
24.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик113 : 107Майами Хит
05.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит116 : 113Орландо Мэджик
02.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик89 : 102Майами Хит
28.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит113 : 92Орландо Мэджик
04.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Орландо Мэджик105 : 85Майами Хит
27.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит99 : 104Орландо Мэджик

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