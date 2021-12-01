Сакраменто Кингз - Мемфис Гриззлиз прямая трансляция 27.12.2021
Стадион: Голден Уан-центр (Сакраменто, США), вместимость: 17608
27 декабря 2021, понедельник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сакраменто Кингз - Мемфис Гриззлиз, которое состоится 27 Декабря 2021 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Голден Уан-центр (Сакраменто, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Главные тренеры
|Люк Уолтон
|Элвин Джентри
|Тейлор Дженкинс
История личных встреч
|18.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 124
|29.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 101
|15.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 106
|14.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 110
|15.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 124
|29.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 104
|21.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|129 : 125
|03.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 123
|22.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 115
|26.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 99