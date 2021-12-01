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Сакраменто Кингз - Мемфис Гриззлиз прямая трансляция 27.12.2021

Стадион: Голден Уан-центр (Сакраменто, США), вместимость: 17608
27 декабря 2021, понедельник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Сакраменто Кингз Мемфис Гриззлиз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сакраменто Кингз - Мемфис Гриззлиз, которое состоится 27 Декабря 2021 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Голден Уан-центр (Сакраменто, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Главные тренеры
СШАЛюк Уолтон
СШАЭлвин Джентри
СШАТейлор Дженкинс
История личных встреч
18.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз105 : 124Мемфис Гриззлиз
29.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз128 : 101Сакраменто Кингз
15.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз107 : 106Сакраменто Кингз
14.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз116 : 110Сакраменто Кингз
15.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз110 : 124Мемфис Гриззлиз
29.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз101 : 104Сакраменто Кингз
21.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз129 : 125Мемфис Гриззлиз
03.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз128 : 123Мемфис Гриззлиз
22.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз119 : 115Сакраменто Кингз
26.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз96 : 99Сакраменто Кингз

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