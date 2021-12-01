Вашингтон Уизардс - Филадельфия Сиксерс прямая трансляция 27.12.2021
Стадион: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США), вместимость: 20409
27 декабря 2021, понедельник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Уизардс - Филадельфия Сиксерс, которое состоится 27 Декабря 2021 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Главные тренеры
|Док Риверс
История личных встреч
|03.06.2021
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|129 : 112
|01.06.2021
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|122 : 114
|30.05.2021
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|103 : 132
|27.05.2021
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|120 : 95
|23.05.2021
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|125 : 118
|13.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 127
|07.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|141 : 136
|24.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 107
|05.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 107
|22.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 108