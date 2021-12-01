Свернуть список

Вашингтон Уизардс - Филадельфия Сиксерс прямая трансляция 27.12.2021

Стадион: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США), вместимость: 20409
27 декабря 2021, понедельник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Вашингтон Уизардс Филадельфия Сиксерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Уизардс - Филадельфия Сиксерс, которое состоится 27 Декабря 2021 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Главные тренеры
СШАДок Риверс
История личных встреч
03.06.2021 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Филадельфия Сиксерс129 : 112Вашингтон Уизардс
01.06.2021 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Вашингтон Уизардс122 : 114Филадельфия Сиксерс
30.05.2021 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Вашингтон Уизардс103 : 132Филадельфия Сиксерс
27.05.2021 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Филадельфия Сиксерс120 : 95Вашингтон Уизардс
23.05.2021 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Филадельфия Сиксерс125 : 118Вашингтон Уизардс
13.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс101 : 127Филадельфия Сиксерс
07.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс141 : 136Вашингтон Уизардс
24.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс113 : 107Вашингтон Уизардс
05.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс98 : 107Филадельфия Сиксерс
22.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс125 : 108Вашингтон Уизардс

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close