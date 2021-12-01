Оклахома-Сити Тандер - Нью-Орлеан Пеликанс прямая трансляция 27.12.2021
Стадион: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США), вместимость: 18203
27 декабря 2021, понедельник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оклахома-Сити Тандер - Нью-Орлеан Пеликанс, которое состоится 27 Декабря 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Главные тренеры
|Марк Дэйгнолт
История личных встреч
|16.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 113
|11.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 108
|30.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 109
|07.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 111
|01.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|80 : 113
|14.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 123
|02.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 107
|30.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 104
|03.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 104
|15.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|131 : 122