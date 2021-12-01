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Оклахома-Сити Тандер - Нью-Орлеан Пеликанс прямая трансляция 27.12.2021

Стадион: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США), вместимость: 18203
27 декабря 2021, понедельник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Оклахома-Сити Тандер Нью-Орлеан Пеликанс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оклахома-Сити Тандер - Нью-Орлеан Пеликанс, которое состоится 27 Декабря 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Главные тренеры
СШАМарк Дэйгнолт
История личных встреч
16.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер110 : 113Нью-Орлеан Пеликанс
11.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс100 : 108Оклахома-Сити Тандер
30.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер95 : 109Нью-Орлеан Пеликанс
07.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс110 : 111Оклахома-Сити Тандер
01.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер80 : 113Нью-Орлеан Пеликанс
14.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс118 : 123Оклахома-Сити Тандер
02.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс104 : 107Оклахома-Сити Тандер
30.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер109 : 104Нью-Орлеан Пеликанс
03.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер115 : 104Нью-Орлеан Пеликанс
15.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс131 : 122Оклахома-Сити Тандер

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