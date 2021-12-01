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Чикаго Буллз - Индиана Пэйсерс прямая трансляция 27.12.2021

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 23129
27 декабря 2021, понедельник. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Чикаго Буллз Индиана Пэйсерс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Буллз - Индиана Пэйсерс, которое состоится 27 Декабря 2021 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Буллз
Чикаго
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Главные тренеры
СШАБилли Донован
СШАРик Карлайл
История личных встреч
23.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз77 : 109Индиана Пэйсерс
07.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс97 : 113Чикаго Буллз
16.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс112 : 120Чикаго Буллз
27.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз106 : 125Индиана Пэйсерс
07.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз102 : 108Индиана Пэйсерс
30.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс115 : 106Чикаго Буллз
11.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз105 : 116Индиана Пэйсерс
04.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс108 : 95Чикаго Буллз
06.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс105 : 96Чикаго Буллз
05.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз116 : 119 ОТИндиана Пэйсерс

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