Чикаго Буллз - Индиана Пэйсерс прямая трансляция 27.12.2021
Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 23129
27 декабря 2021, понедельник. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Буллз - Индиана Пэйсерс, которое состоится 27 Декабря 2021 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Буллз
Чикаго
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Главные тренеры
|Билли Донован
|Рик Карлайл
История личных встреч
|23.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|77 : 109
|07.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 113
|16.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 120
|27.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 125
|07.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 108
|30.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 106
|11.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 116
|04.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 95
|06.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 96
|05.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 119 ОТ