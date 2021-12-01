Германия U20 - Чехия U20 28 Декабря прямая трансляция
Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
28 декабря 2021, вторник. 03:00 МСК. U20 ЧМ-2022, Группа A
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия U20 - Чехия U20, которое состоится 28 Декабря 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия U20
Чехия U20
Главные тренеры
|Тобиас Абштрайтер
|Карел Млейнек
История личных встреч
|28.12.2019
|U20 ЧМ-2020
|Группа B
|3 : 4
|30.12.2013
|U20 ЧМ-2014
|Группа A. Тур 4
|0 : 3
|03.01.2011
|U20 ЧМ-2011
|Утешительный раунд. Тур 1
|3 : 2
|30.12.2008
|U20 ЧМ-2009
|Группа A. Тур 4
|6 : 0