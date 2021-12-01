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Германия U20 - Чехия U20 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
28 декабря 2021, вторник. 03:00 МСК. U20 ЧМ-2022, Группа A
Германия U20 Чехия U20

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия U20 - Чехия U20, которое состоится 28 Декабря 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия U20
Чехия U20
Главные тренеры
ГерманияТобиас Абштрайтер
ЧехияКарел Млейнек
История личных встреч
28.12.2019 U20 ЧМ-2020 Группа B Чехия U203 : 4Германия U20
30.12.2013 U20 ЧМ-2014 Группа A. Тур 4 Чехия U200 : 3Германия U20
03.01.2011 U20 ЧМ-2011 Утешительный раунд. Тур 1 Чехия U203 : 2Германия U20
30.12.2008 U20 ЧМ-2009 Группа A. Тур 4 Чехия U206 : 0Германия U20

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