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Швеция U20 - Словакия U20 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Вестернер Парк Центриум (Ред-Дир, Канада), вместимость: 7111
28 декабря 2021, вторник. 05:30 МСК. U20 ЧМ-2022, Группа B
Швеция U20 Словакия U20

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция U20 - Словакия U20, которое состоится 28 Декабря 2021 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Вестернер Парк Центриум (Ред-Дир, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швеция U20
Словакия U20
Главные тренеры
ШвецияТомас Монтен
СловакияИван Фенеш
История личных встреч
31.12.2019 U20 ЧМ-2020 Группа A Швеция U206 : 2Словакия U20
28.12.2018 U20 ЧМ-2019 Группа B Словакия U202 : 5Швеция U20
03.01.2018 U20 ЧМ-2018 1/4 финала Швеция U203 : 2Словакия U20
02.01.2017 U20 ЧМ-2017 1/4 финала Швеция U208 : 3Словакия U20
02.01.2016 U20 ЧМ-2016 1/4 финала Швеция U206 : 0Словакия U20
06.01.2015 U20 ЧМ-2015 За 3-е место Швеция U202 : 4Словакия U20
02.01.2014 U20 ЧМ-2014 1/4 финала Швеция U206 : 0Словакия U20
31.12.2011 U20 ЧМ-2012 Группа A. Тур 4 Швеция U209 : 1Словакия U20
03.01.2009 U20 ЧМ-2009 1/2 финала Швеция U205 : 3Словакия U20
29.12.2008 U20 ЧМ-2009 Группа B. Тур 3 Швеция U203 : 1Словакия U20

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