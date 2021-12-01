Швеция U20 - Словакия U20 28 Декабря прямая трансляция
Стадион: Вестернер Парк Центриум (Ред-Дир, Канада), вместимость: 7111
28 декабря 2021, вторник. 05:30 МСК. U20 ЧМ-2022, Группа B
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция U20 - Словакия U20, которое состоится 28 Декабря 2021 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Вестернер Парк Центриум (Ред-Дир, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция U20
Словакия U20
Главные тренеры
|Томас Монтен
|Иван Фенеш
История личных встреч
|31.12.2019
|U20 ЧМ-2020
|Группа A
|6 : 2
|28.12.2018
|U20 ЧМ-2019
|Группа B
|2 : 5
|03.01.2018
|U20 ЧМ-2018
|1/4 финала
|3 : 2
|02.01.2017
|U20 ЧМ-2017
|1/4 финала
|8 : 3
|02.01.2016
|U20 ЧМ-2016
|1/4 финала
|6 : 0
|06.01.2015
|U20 ЧМ-2015
|За 3-е место
|2 : 4
|02.01.2014
|U20 ЧМ-2014
|1/4 финала
|6 : 0
|31.12.2011
|U20 ЧМ-2012
|Группа A. Тур 4
|9 : 1
|03.01.2009
|U20 ЧМ-2009
|1/2 финала
|5 : 3
|29.12.2008
|U20 ЧМ-2009
|Группа B. Тур 3
|3 : 1