Швейцария U20 - США U20 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Вестернер Парк Центриум (Ред-Дир, Канада), вместимость: 7111
29 декабря 2021, среда. 00:30 МСК. U20 ЧМ-2022, Группа B
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария U20 - США U20, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Вестернер Парк Центриум (Ред-Дир, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швейцария U20
США U20
Главные тренеры
|Марко Байер
|Нейт Лиман
История личных встреч
|03.01.2017
|U20 ЧМ-2017
|1/4 финала
|3 : 2
|30.12.2015
|U20 ЧМ-2016
|Группа A. Тур 4
|10 : 1
|05.01.2012
|U20 ЧМ-2012
|Утешительный раунд. Тур 2
|1 : 2
|01.01.2011
|U20 ЧМ-2011
|Группа A. Тур 5
|2 : 1
|27.12.2009
|U20 ЧМ-2010
|Группа A. Тур 2
|3 : 0
|28.12.2007
|U20 ЧМ-2008
|Группа B. Тур 3
|2 : 4