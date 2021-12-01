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Швейцария U20 - США U20 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Вестернер Парк Центриум (Ред-Дир, Канада), вместимость: 7111
29 декабря 2021, среда. 00:30 МСК. U20 ЧМ-2022, Группа B
Швейцария U20 США U20

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария U20 - США U20, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Вестернер Парк Центриум (Ред-Дир, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швейцария U20
США U20
Главные тренеры
ШвейцарияМарко Байер
СШАНейт Лиман
История личных встреч
03.01.2017 U20 ЧМ-2017 1/4 финала США U203 : 2Швейцария U20
30.12.2015 U20 ЧМ-2016 Группа A. Тур 4 США U2010 : 1Швейцария U20
05.01.2012 U20 ЧМ-2012 Утешительный раунд. Тур 2 Швейцария U201 : 2США U20
01.01.2011 U20 ЧМ-2011 Группа A. Тур 5 США U202 : 1Швейцария U20
27.12.2009 U20 ЧМ-2010 Группа A. Тур 2 США U203 : 0Швейцария U20
28.12.2007 U20 ЧМ-2008 Группа B. Тур 3 Швейцария U202 : 4США U20

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