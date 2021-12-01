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Уотфорд - Вест Хэм Юнайтед 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 21500
28 декабря 2021, вторник. 18:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Уотфорд Вест Хэм Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 28 Декабря 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
ИталияКлаудио Раньери
ШотландияДэвид Мойес
История личных встреч
17.07.2020Англия - Премьер-лигаТур 36Вест Хэм Юнайтед3 : 1Уотфорд
24.08.2019Англия - Премьер-лигаТур 3Уотфорд1 : 3Вест Хэм Юнайтед
12.05.2019Англия - Премьер-лигаТур 38Уотфорд1 : 4Вест Хэм Юнайтед
22.12.2018Англия - Премьер-лигаТур 18Вест Хэм Юнайтед0 : 2Уотфорд
10.02.2018Англия - Премьер-лигаТур 27Вест Хэм Юнайтед2 : 0Уотфорд
19.11.2017Англия - Премьер-лигаТур 12Уотфорд2 : 0Вест Хэм Юнайтед
25.02.2017Англия - Премьер-лигаТур 26Уотфорд1 : 1Вест Хэм Юнайтед
10.09.2016Англия - Премьер-лигаТур 4Вест Хэм Юнайтед2 : 4Уотфорд
20.04.2016Англия - Премьер-лигаТур 30Вест Хэм Юнайтед3 : 1Уотфорд
31.10.2015Англия - Премьер-лигаТур 11Уотфорд2 : 0Вест Хэм Юнайтед

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