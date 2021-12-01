Уотфорд - Вест Хэм Юнайтед 28 Декабря прямая трансляция
Стадион: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия), вместимость: 21500
28 декабря 2021, вторник. 18:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 28 Декабря 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Викарэйдж Роуд (Уотфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
|Клаудио Раньери
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|17.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|3 : 1
|24.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 3
|12.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|1 : 4
|22.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 2
|10.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|2 : 0
|19.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|2 : 0
|25.02.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|1 : 1
|10.09.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|2 : 4
|20.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|3 : 1
|31.10.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|2 : 0