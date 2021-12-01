Кристал Пэлас - Норвич Сити 28 Декабря прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
28 декабря 2021, вторник. 18:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Норвич Сити, которое состоится 28 Декабря 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
|Патрик Виейра
|Дин Смит
История личных встреч
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|1 : 1
|28.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|2 : 0
|09.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|1 : 0
|08.08.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|1 : 3
|01.01.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 1
|30.11.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|1 : 0