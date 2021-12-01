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Кристал Пэлас - Норвич Сити 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
28 декабря 2021, вторник. 18:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Кристал Пэлас Норвич Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Норвич Сити, которое состоится 28 Декабря 2021 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
ФранцияПатрик Виейра
АнглияДин Смит
История личных встреч
01.01.2020Англия - Премьер-лигаТур 21Норвич Сити1 : 1Кристал Пэлас
28.09.2019Англия - Премьер-лигаТур 7Кристал Пэлас2 : 0Норвич Сити
09.04.2016Англия - Премьер-лигаТур 33Кристал Пэлас1 : 0Норвич Сити
08.08.2015Англия - Премьер-лигаТур 1Норвич Сити1 : 3Кристал Пэлас
01.01.2014Англия - Премьер-лигаТур 20Кристал Пэлас1 : 1Норвич Сити
30.11.2013Англия - Премьер-лигаТур 13Норвич Сити1 : 0Кристал Пэлас

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