Шарлотт Хорнетс - Хьюстон Рокетс прямая трансляция 28.12.2021
Стадион: Спектрум-центр (Шарлотт, США), вместимость: 20200
28 декабря 2021, вторник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Шарлотт Хорнетс - Хьюстон Рокетс, которое состоится 28 Декабря 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Спектрум-центр (Шарлотт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Главные тренеры
|Джеймс Боррего
|Стивен Сайлас
История личных встреч
|28.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|146 : 143
|25.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 122
|09.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 94
|08.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 99
|05.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 110
|12.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 106
|28.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 118
|14.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 96
|28.10.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|93 : 109
|10.02.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 107