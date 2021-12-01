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Шарлотт Хорнетс - Хьюстон Рокетс прямая трансляция 28.12.2021

Стадион: Спектрум-центр (Шарлотт, США), вместимость: 20200
28 декабря 2021, вторник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Шарлотт Хорнетс Хьюстон Рокетс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Шарлотт Хорнетс - Хьюстон Рокетс, которое состоится 28 Декабря 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Спектрум-центр (Шарлотт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Главные тренеры
СШАДжеймс Боррего
СШАСтивен Сайлас
История личных встреч
28.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс146 : 143Шарлотт Хорнетс
25.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс97 : 122Шарлотт Хорнетс
09.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс119 : 94Хьюстон Рокетс
08.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс108 : 99Хьюстон Рокетс
05.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс125 : 110Шарлотт Хорнетс
12.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс118 : 106Шарлотт Хорнетс
28.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс113 : 118Хьюстон Рокетс
14.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс108 : 96Шарлотт Хорнетс
28.10.2017 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс93 : 109Хьюстон Рокетс
10.02.2017 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс95 : 107Хьюстон Рокетс

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