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Атланта Хоукс - Чикаго Буллз прямая трансляция 28.12.2021

Стадион: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США), вместимость: 18750
28 декабря 2021, вторник. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Атланта Хоукс Чикаго Буллз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Атланта Хоукс - Чикаго Буллз, которое состоится 28 Декабря 2021 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атланта Хоукс
Атланта
Чикаго Буллз
Чикаго
Главные тренеры
СШАНэйт Макмиллан
СШАБилли Донован
История личных встреч
02.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс108 : 97Чикаго Буллз
10.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс120 : 108Чикаго Буллз
24.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз104 : 124Атланта Хоукс
29.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз116 : 81Атланта Хоукс
12.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз136 : 102Атланта Хоукс
07.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс93 : 113Чикаго Буллз
03.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз118 : 123Атланта Хоукс
02.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс161 : 168 ОТЧикаго Буллз
24.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз101 : 121Атланта Хоукс
28.10.2018 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс85 : 97Чикаго Буллз

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