Свернуть список

Сан-Антонио Спёрс - Юта Джаз прямая трансляция 28.12.2021

Стадион: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США), вместимость: 18825
28 декабря 2021, вторник. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Сан-Антонио Спёрс Юта Джаз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Антонио Спёрс - Юта Джаз, которое состоится 28 Декабря 2021 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Главные тренеры
СШАГрег Попович
СШАКуин Снайдер
История личных встреч
18.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз126 : 128Сан-Антонио Спёрс
06.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз126 : 94Сан-Антонио Спёрс
04.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз110 : 99Сан-Антонио Спёрс
04.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс109 : 130Юта Джаз
14.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз118 : 112Сан-Антонио Спёрс
07.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс119 : 111Юта Джаз
22.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз104 : 113Сан-Антонио Спёрс
30.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс127 : 120Юта Джаз
10.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз125 : 105Сан-Антонио Спёрс
10.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс110 : 97Юта Джаз

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close