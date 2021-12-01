Сан-Антонио Спёрс - Юта Джаз прямая трансляция 28.12.2021
Стадион: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США), вместимость: 18825
28 декабря 2021, вторник. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Антонио Спёрс - Юта Джаз, которое состоится 28 Декабря 2021 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Главные тренеры
|Грег Попович
|Куин Снайдер
История личных встреч
|18.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 128
|06.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 94
|04.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 99
|04.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 130
|14.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 112
|07.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 111
|22.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 113
|30.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 120
|10.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 105
|10.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 97