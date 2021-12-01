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Финикс Санз - Мемфис Гриззлиз прямая трансляция 28.12.2021

Стадион: Футпринт Центр (Финикс, США), вместимость: 18422
28 декабря 2021, вторник. 05:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Финикс Санз Мемфис Гриззлиз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финикс Санз - Мемфис Гриззлиз, которое состоится 28 Декабря 2021 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Футпринт Центр (Финикс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финикс Санз
Финикс
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Главные тренеры
СШАМонти Уильямс
СШАТейлор Дженкинс
История личных встреч
13.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз94 : 119Финикс Санз
16.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз122 : 99Мемфис Гриззлиз
21.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз97 : 128Финикс Санз
19.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз108 : 104Финикс Санз
27.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз114 : 109Финикс Санз
06.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз114 : 121Мемфис Гриззлиз
12.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз108 : 115Мемфис Гриззлиз
03.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз105 : 114Финикс Санз
31.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз115 : 120Мемфис Гриззлиз
05.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз102 : 100Мемфис Гриззлиз

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