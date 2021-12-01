Финикс Санз - Мемфис Гриззлиз прямая трансляция 28.12.2021
Стадион: Футпринт Центр (Финикс, США), вместимость: 18422
28 декабря 2021, вторник. 05:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финикс Санз - Мемфис Гриззлиз, которое состоится 28 Декабря 2021 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Футпринт Центр (Финикс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финикс Санз
Финикс
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Главные тренеры
|Монти Уильямс
|Тейлор Дженкинс
История личных встреч
|13.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 119
|16.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 99
|21.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 128
|19.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 104
|27.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 109
|06.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 121
|12.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 115
|03.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 114
|31.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 120
|05.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 100