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Портленд Трэйл Блэйзерс - Даллас Маверикс прямая трансляция 28.12.2021

Стадион: Мода-центр (Портленд, США), вместимость: 20630
28 декабря 2021, вторник. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Портленд Трэйл Блэйзерс Даллас Маверикс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Портленд Трэйл Блэйзерс - Даллас Маверикс, которое состоится 28 Декабря 2021 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мода-центр (Портленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Даллас Маверикс
Даллас
Главные тренеры
СШАДжейсон Кидд
История личных встреч
22.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс92 : 132Даллас Маверикс
20.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс125 : 119Даллас Маверикс
15.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс118 : 121Портленд Трэйл Блэйзерс
12.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс131 : 134Портленд Трэйл Блэйзерс
24.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс125 : 133Даллас Маверикс
18.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс120 : 112Портленд Трэйл Блэйзерс
28.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс119 : 121Портленд Трэйл Блэйзерс
21.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс126 : 118Даллас Маверикс
10.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс102 : 101Портленд Трэйл Блэйзерс
24.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс121 : 118 ОТДаллас Маверикс

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