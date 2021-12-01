Портленд Трэйл Блэйзерс - Даллас Маверикс прямая трансляция 28.12.2021
Стадион: Мода-центр (Портленд, США), вместимость: 20630
28 декабря 2021, вторник. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Портленд Трэйл Блэйзерс - Даллас Маверикс, которое состоится 28 Декабря 2021 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мода-центр (Портленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Даллас Маверикс
Даллас
Главные тренеры
|Джейсон Кидд
История личных встреч
|22.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|92 : 132
|20.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 119
|15.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 121
|12.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|131 : 134
|24.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 133
|18.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 112
|28.10.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 121
|21.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 118
|10.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 101
|24.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 118 ОТ