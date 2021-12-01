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Лос-Анджелес Клипперс - Бруклин Нетс прямая трансляция 28.12.2021

Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 19506
28 декабря 2021, вторник. 06:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Клипперс Бруклин Нетс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Клипперс - Бруклин Нетс, которое состоится 28 Декабря 2021 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Главные тренеры
СШАТайрон Лю
КанадаСтив Нэш
История личных встреч
22.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс108 : 112Бруклин Нетс
03.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс124 : 120Лос-Анджелес Клипперс
10.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс120 : 129Бруклин Нетс
18.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс119 : 116Бруклин Нетс
18.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс119 : 127Лос-Анджелес Клипперс
05.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс123 : 120Бруклин Нетс
13.02.2018 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс101 : 114Лос-Анджелес Клипперс
30.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Бруклин Нетс127 : 122 ОТЛос-Анджелес Клипперс
15.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс127 : 95Бруклин Нетс
01.03.2016 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс105 : 95Бруклин Нетс

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