Лос-Анджелес Клипперс - Бруклин Нетс прямая трансляция 28.12.2021
Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 19506
28 декабря 2021, вторник. 06:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Клипперс - Бруклин Нетс, которое состоится 28 Декабря 2021 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Тайрон Лю
|Стив Нэш
История личных встреч
|22.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 112
|03.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 120
|10.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 129
|18.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 116
|18.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 127
|05.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 120
|13.02.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 114
|30.11.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 122 ОТ
|15.11.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 95
|01.03.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 95