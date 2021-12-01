Орландо Мэджик - Милуоки Бакс прямая трансляция 29.12.2021
Стадион: Эмвей-центр (Орландо, США), вместимость: 19298
29 декабря 2021, среда. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Орландо Мэджик - Милуоки Бакс, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эмвей-центр (Орландо, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Орландо Мэджик
Орландо
Милуоки Бакс
Милуоки
Главные тренеры
|Майк Буденхольцер
История личных встреч
|23.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 92
|21.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 108
|12.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 102
|12.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|87 : 124
|12.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 121
|29.08.2020
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|118 : 104
|24.08.2020
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|106 : 121
|22.08.2020
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|107 : 121
|21.08.2020
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|111 : 96
|18.08.2020
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|110 : 122