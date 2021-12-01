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Майами Хит - Вашингтон Уизардс прямая трансляция 29.12.2021

Стадион: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США), вместимость: 20296
29 декабря 2021, среда. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Майами Хит Вашингтон Уизардс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Майами Хит - Вашингтон Уизардс, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майами Хит
Майами
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Главные тренеры
СШАЭрик Споэльстра
История личных встреч
21.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс103 : 100Майами Хит
19.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит112 : 97Вашингтон Уизардс
06.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит122 : 95Вашингтон Уизардс
04.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит100 : 103Вашингтон Уизардс
10.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс124 : 128Майами Хит
09.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс89 : 100Майами Хит
23.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит134 : 129Вашингтон Уизардс
31.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс123 : 105Майами Хит
07.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит112 : 103Вашингтон Уизардс
24.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс108 : 113Майами Хит

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