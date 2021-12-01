Майами Хит - Вашингтон Уизардс прямая трансляция 29.12.2021
Стадион: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США), вместимость: 20296
29 декабря 2021, среда. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Майами Хит - Вашингтон Уизардс, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майами Хит
Майами
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Главные тренеры
|Эрик Споэльстра
История личных встреч
|21.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 100
|19.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 97
|06.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 95
|04.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 103
|10.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 128
|09.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|89 : 100
|23.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|134 : 129
|31.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 105
|07.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 103
|24.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 113