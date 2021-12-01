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Торонто Рэпторс - Филадельфия Сиксерс прямая трансляция 29.12.2021

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20511
29 декабря 2021, среда. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Торонто Рэпторс Филадельфия Сиксерс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Рэпторс - Филадельфия Сиксерс, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Рэпторс
Торонто
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Главные тренеры
СШАНик Нёрс
СШАДок Риверс
История личных встреч
12.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс109 : 115Торонто Рэпторс
24.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс102 : 109Филадельфия Сиксерс
22.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс110 : 103Филадельфия Сиксерс
30.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс100 : 93Торонто Рэпторс
13.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс121 : 125Торонто Рэпторс
23.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс107 : 95Филадельфия Сиксерс
09.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс110 : 104Торонто Рэпторс
26.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс101 : 96Филадельфия Сиксерс
13.05.2019 НБА - плей-офф 1/2 финала - Восток Торонто Рэпторс92 : 90Филадельфия Сиксерс
10.05.2019 НБА - плей-офф 1/2 финала - Восток Филадельфия Сиксерс112 : 101Торонто Рэпторс

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