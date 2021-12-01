Торонто Рэпторс - Филадельфия Сиксерс прямая трансляция 29.12.2021
Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20511
29 декабря 2021, среда. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Рэпторс - Филадельфия Сиксерс, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торонто Рэпторс
Торонто
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Главные тренеры
|Ник Нёрс
|Док Риверс
История личных встреч
|12.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 115
|24.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 109
|22.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 103
|30.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 93
|13.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 125
|23.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 95
|09.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 104
|26.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 96
|13.05.2019
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Восток
|92 : 90
|10.05.2019
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Восток
|112 : 101