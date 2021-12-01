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Миннесота Тимбервулвз - Нью-Йорк Никс прямая трансляция 29.12.2021

Стадион: Таргет-центр (Миннеаполис, США), вместимость: 20500
29 декабря 2021, среда. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Миннесота Тимбервулвз Нью-Йорк Никс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Тимбервулвз - Нью-Йорк Никс, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Таргет-центр (Миннеаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Главные тренеры
СШАТом Тибодо
История личных встреч
01.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз102 : 101Нью-Йорк Никс
22.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс103 : 99Миннесота Тимбервулвз
11.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз103 : 92Нью-Йорк Никс
23.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс104 : 115Миннесота Тимбервулвз
24.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс104 : 108Миннесота Тимбервулвз
13.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз118 : 108Нью-Йорк Никс
03.12.2016 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс118 : 114Миннесота Тимбервулвз
01.12.2016 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз104 : 106Нью-Йорк Никс
21.02.2016 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз95 : 103Нью-Йорк Никс
17.12.2015 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс107 : 102Миннесота Тимбервулвз

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