Миннесота Тимбервулвз - Нью-Йорк Никс прямая трансляция 29.12.2021
Стадион: Таргет-центр (Миннеаполис, США), вместимость: 20500
29 декабря 2021, среда. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Тимбервулвз - Нью-Йорк Никс, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Таргет-центр (Миннеаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Том Тибодо
История личных встреч
|01.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 101
|22.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 99
|11.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 92
|23.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 115
|24.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 108
|13.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 108
|03.12.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 114
|01.12.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 106
|21.02.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 103
|17.12.2015
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 102