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Нью-Орлеан Пеликанс - Кливленд Кавальерс прямая трансляция 29.12.2021

Стадион: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США), вместимость: 18500
29 декабря 2021, среда. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Нью-Орлеан Пеликанс Кливленд Кавальерс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Орлеан Пеликанс - Кливленд Кавальерс, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Главные тренеры
СШАДжей Би Бикерстафф
История личных встреч
12.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс109 : 116Нью-Орлеан Пеликанс
13.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс116 : 82Кливленд Кавальерс
29.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс116 : 104Кливленд Кавальерс
29.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс111 : 125Нью-Орлеан Пеликанс
10.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс140 : 124Кливленд Кавальерс
06.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс98 : 133Нью-Орлеан Пеликанс
31.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс107 : 102Нью-Орлеан Пеликанс
29.10.2017 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс123 : 101Кливленд Кавальерс
24.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс124 : 122Кливленд Кавальерс
03.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс90 : 82Нью-Орлеан Пеликанс

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