Нью-Орлеан Пеликанс - Кливленд Кавальерс прямая трансляция 29.12.2021
Стадион: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США), вместимость: 18500
29 декабря 2021, среда. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Орлеан Пеликанс - Кливленд Кавальерс, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Главные тренеры
|Джей Би Бикерстафф
История личных встреч
|12.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 116
|13.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 82
|29.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 104
|29.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 125
|10.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|140 : 124
|06.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 133
|31.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 102
|29.10.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 101
|24.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 122
|03.01.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|90 : 82