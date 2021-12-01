Хьюстон Рокетс - Лос-Анджелес Лейкерс прямая трансляция 29.12.2021
Стадион: Тойота-центр (Хьюстон, США), вместимость: 18462
29 декабря 2021, среда. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Хьюстон Рокетс - Лос-Анджелес Лейкерс, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Тойота-центр (Хьюстон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Главные тренеры
|Стивен Сайлас
|Фрэнк Вогель
История личных встреч
|03.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 117
|01.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 85
|13.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 122
|13.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 117
|11.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 120
|13.09.2020
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Запад
|119 : 96
|11.09.2020
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Запад
|100 : 110
|09.09.2020
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Запад
|102 : 112
|07.09.2020
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Запад
|117 : 109
|05.09.2020
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Запад
|97 : 112