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Хьюстон Рокетс - Лос-Анджелес Лейкерс прямая трансляция 29.12.2021

Стадион: Тойота-центр (Хьюстон, США), вместимость: 18462
29 декабря 2021, среда. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Хьюстон Рокетс Лос-Анджелес Лейкерс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Хьюстон Рокетс - Лос-Анджелес Лейкерс, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Тойота-центр (Хьюстон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Главные тренеры
СШАСтивен Сайлас
СШАФрэнк Вогель
История личных встреч
03.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс119 : 117Хьюстон Рокетс
01.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс95 : 85Хьюстон Рокетс
13.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Лейкерс124 : 122Хьюстон Рокетс
13.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс100 : 117Лос-Анджелес Лейкерс
11.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс102 : 120Лос-Анджелес Лейкерс
13.09.2020 НБА - плей-офф 1/2 финала - Запад Лос-Анджелес Лейкерс119 : 96Хьюстон Рокетс
11.09.2020 НБА - плей-офф 1/2 финала - Запад Хьюстон Рокетс100 : 110Лос-Анджелес Лейкерс
09.09.2020 НБА - плей-офф 1/2 финала - Запад Хьюстон Рокетс102 : 112Лос-Анджелес Лейкерс
07.09.2020 НБА - плей-офф 1/2 финала - Запад Лос-Анджелес Лейкерс117 : 109Хьюстон Рокетс
05.09.2020 НБА - плей-офф 1/2 финала - Запад Лос-Анджелес Лейкерс97 : 112Хьюстон Рокетс

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