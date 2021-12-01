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Голден Стэйт Уорриорз - Денвер Наггетс прямая трансляция 29.12.2021

Стадион: Чейз Центр (Сан-Франциско, США), вместимость: 18064
29 декабря 2021, среда. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Голден Стэйт Уорриорз Денвер Наггетс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Голден Стэйт Уорриорз - Денвер Наггетс, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Чейз Центр (Сан-Франциско, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Денвер Наггетс
Денвер
Главные тренеры
СШАСтив Керр
СШАМайк Мэлоун
История личных встреч
24.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз118 : 97Денвер Наггетс
13.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз116 : 107Денвер Наггетс
15.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс114 : 104Голден Стэйт Уорриорз
04.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс100 : 116Голден Стэйт Уорриорз
17.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз131 : 134Денвер Наггетс
03.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз116 : 102Денвер Наггетс
09.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз122 : 105Денвер Наггетс
16.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс111 : 142Голден Стэйт Уорриорз
22.10.2018 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс100 : 98Голден Стэйт Уорриорз
04.02.2018 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс115 : 108Голден Стэйт Уорриорз

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