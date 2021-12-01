Сакраменто Кингз - Оклахома-Сити Тандер прямая трансляция 29.12.2021
Стадион: Голден Уан-центр (Сакраменто, США), вместимость: 17608
29 декабря 2021, среда. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сакраменто Кингз - Оклахома-Сити Тандер, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Голден Уан-центр (Сакраменто, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Главные тренеры
|Люк Уолтон
|Элвин Джентри
|Марк Дэйгнолт
История личных встреч
|13.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 103
|12.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 106
|10.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 98
|05.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 103
|28.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 108
|30.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 120
|12.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 93
|24.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 119
|20.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 132
|20.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 113