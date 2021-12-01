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Сакраменто Кингз - Оклахома-Сити Тандер прямая трансляция 29.12.2021

Стадион: Голден Уан-центр (Сакраменто, США), вместимость: 17608
29 декабря 2021, среда. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Сакраменто Кингз Оклахома-Сити Тандер

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сакраменто Кингз - Оклахома-Сити Тандер, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Голден Уан-центр (Сакраменто, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Главные тренеры
СШАЛюк Уолтон
СШАЭлвин Джентри
СШАМарк Дэйгнолт
История личных встреч
13.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер105 : 103Сакраменто Кингз
12.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз122 : 106Оклахома-Сити Тандер
10.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз126 : 98Оклахома-Сити Тандер
05.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер99 : 103Сакраменто Кингз
28.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер112 : 108Сакраменто Кингз
30.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз100 : 120Оклахома-Сити Тандер
12.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз94 : 93Оклахома-Сити Тандер
24.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер116 : 119Сакраменто Кингз
20.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз113 : 132Оклахома-Сити Тандер
20.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз117 : 113Оклахома-Сити Тандер

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