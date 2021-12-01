Ковентри Сити - Миллуолл 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сити оф Ковентри - Райко Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
29 декабря 2021, среда. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
Главный судья: Джефф Элтрингем (Тайн, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Миллуолл, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сити оф Ковентри - Райко Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
|Марк Робинс
|Гари Роуэтт
История личных встреч
|18.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 8
|1 : 1
|08.05.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 46
|6 : 1
|02.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 23
|1 : 2
|04.02.2017
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 30
|0 : 2
|10.09.2016
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 7
|1 : 1
|16.04.2016
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 42
|2 : 1
|15.08.2015
|Англия - Первая лига
|Первая лига. Тур 2
|0 : 4