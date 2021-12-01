Свернуть список

Ковентри Сити - Миллуолл 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сити оф Ковентри - Райко Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
29 декабря 2021, среда. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
Главный судья: Джефф Элтрингем (Тайн, Англия);
Ковентри Сити Миллуолл

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Миллуолл, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сити оф Ковентри - Райко Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
АнглияМарк Робинс
АнглияГари Роуэтт
История личных встреч
18.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 8Миллуолл1 : 1Ковентри Сити
08.05.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 46Ковентри Сити6 : 1Миллуолл
02.01.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 23Миллуолл1 : 2Ковентри Сити
04.02.2017Англия - Первая лигаПервая лига. Тур 30Ковентри Сити0 : 2Миллуолл
10.09.2016Англия - Первая лигаПервая лига. Тур 7Миллуолл1 : 1Ковентри Сити
16.04.2016Англия - Первая лигаПервая лига. Тур 42Ковентри Сити2 : 1Миллуолл
15.08.2015Англия - Первая лигаПервая лига. Тур 2Миллуолл0 : 4Ковентри Сити

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close