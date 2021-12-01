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Шеффилд Юнайтед - Халл Сити 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
29 декабря 2021, среда. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Шеффилд Юнайтед Халл Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Халл Сити, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
АнглияПол Хекингботтом
Северная ИрландияГрант Макканн
История личных встреч
18.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 8Халл Сити1 : 3Шеффилд Юнайтед
22.04.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 44Халл Сити0 : 3Шеффилд Юнайтед
06.10.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 12Шеффилд Юнайтед1 : 0Халл Сити
14.08.2018Англия - Кубок лиги1-й раундШеффилд Юнайтед1 : 1 4 : 5Халл Сити
23.02.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 34Халл Сити1 : 0Шеффилд Юнайтед
04.11.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 16Шеффилд Юнайтед4 : 1Халл Сити
13.04.2014Кубок Англии1/2 финалаХалл Сити5 : 3Шеффилд Юнайтед

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