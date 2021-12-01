Шеффилд Юнайтед - Халл Сити 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
29 декабря 2021, среда. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Халл Сити, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
|Пол Хекингботтом
|Грант Макканн
История личных встреч
|18.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 8
|1 : 3
|22.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 44
|0 : 3
|06.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 12
|1 : 0
|14.08.2018
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 1 4 : 5
|23.02.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 34
|1 : 0
|04.11.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|4 : 1
|13.04.2014
|Кубок Англии
|1/2 финала
|5 : 3