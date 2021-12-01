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Блэкберн Роверс - Барнсли 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
29 декабря 2021, среда. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
Главный судья: Дин Уайтстоун (Нортгемптон, Англия);
Блэкберн Роверс Барнсли

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Барнсли, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Барнсли
Барнсли
Главные тренеры
АнглияТони Моубрей
ШвецияПоя Асбаги
История личных встреч
18.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 8Барнсли0 : 0Блэкберн Роверс
17.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 30Барнсли2 : 1Блэкберн Роверс
28.11.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 14Блэкберн Роверс2 : 1Барнсли
30.06.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 40Барнсли2 : 0Блэкберн Роверс
23.11.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 17Блэкберн Роверс3 : 2Барнсли
08.04.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 41Блэкберн Роверс0 : 2Барнсли
26.12.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 23Барнсли2 : 0Блэкберн Роверс
28.01.2014Англия - ЧемпионшипТур 28Барнсли2 : 2Блэкберн Роверс
24.08.2013Англия - ЧемпионшипТур 4Блэкберн Роверс5 : 2Барнсли

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