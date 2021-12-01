Блэкберн Роверс - Барнсли 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
29 декабря 2021, среда. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
Главный судья: Дин Уайтстоун (Нортгемптон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Барнсли, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Барнсли
Барнсли
Главные тренеры
|Тони Моубрей
|Поя Асбаги
История личных встреч
|18.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 8
|0 : 0
|17.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 30
|2 : 1
|28.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 14
|2 : 1
|30.06.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 40
|2 : 0
|23.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 17
|3 : 2
|08.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 41
|0 : 2
|26.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 23
|2 : 0
|28.01.2014
|Англия - Чемпионшип
|Тур 28
|2 : 2
|24.08.2013
|Англия - Чемпионшип
|Тур 4
|5 : 2