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Тампа-Бэй Лайтнинг - Монреаль Канадиенс 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19500
29 декабря 2021, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг Монреаль Канадиенс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Монреаль Канадиенс, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
КанадаДжон Купер
КанадаДоминик Дюшарм
История личных встреч
08.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
08.07.2021 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 0Монреаль Канадиенс
06.07.2021 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли Монреаль Канадиенс3 : 2 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
03.07.2021 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли Монреаль Канадиенс3 : 6Тампа-Бэй Лайтнинг
01.07.2021 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 1Монреаль Канадиенс
29.06.2021 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 1Монреаль Канадиенс
06.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 0Монреаль Канадиенс
03.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
29.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 4Монреаль Канадиенс
16.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг

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