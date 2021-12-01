Тампа-Бэй Лайтнинг - Монреаль Канадиенс 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19500
29 декабря 2021, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Монреаль Канадиенс, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
|Джон Купер
|Доминик Дюшарм
История личных встреч
|08.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|08.07.2021
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли
|1 : 0
|06.07.2021
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли
|3 : 2 ОТ
|03.07.2021
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли
|3 : 6
|01.07.2021
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли
|3 : 1
|29.06.2021
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли
|5 : 1
|06.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|03.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|29.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|16.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3