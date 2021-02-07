Лос-Анджелес Кингз - Вегас Голден Найтс 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
29 декабря 2021, среда. 06:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Питер Дебур
История личных встреч
|15.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|02.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 0 Б
|01.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 1 Б
|15.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|13.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|01.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|30.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|22.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|20.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|07.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3