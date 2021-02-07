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Лос-Анджелес Кингз - Вегас Голден Найтс 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
29 декабря 2021, среда. 06:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз Вегас Голден Найтс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
КанадаТодд Маклеллан
КанадаПитер Дебур
История личных встреч
15.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз6 : 2Вегас Голден Найтс
02.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Вегас Голден Найтс4 : 0 БЛос-Анджелес Кингз
01.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Лос-Анджелес Кингз3 : 1 БВегас Голден Найтс
15.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 6Вегас Голден Найтс
13.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 4Вегас Голден Найтс
01.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 4Лос-Анджелес Кингз
30.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 1Лос-Анджелес Кингз
22.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 1Вегас Голден Найтс
20.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 4Вегас Голден Найтс
07.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 3Лос-Анджелес Кингз

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