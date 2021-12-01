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Сан-Хосе Шаркс - Аризона Койотс 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
29 декабря 2021, среда. 06:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс Аризона Койотс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Аризона Койотс, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
КанадаБоб Бугнер
КанадаАндре Туриньи
История личных встреч
09.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 5 ОТАризона Койотс
08.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 5Аризона Койотс
29.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 2Аризона Койотс
27.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс6 : 4Аризона Койотс
28.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 0Сан-Хосе Шаркс
27.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 2Сан-Хосе Шаркс
17.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 3Сан-Хосе Шаркс
15.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 4 БСан-Хосе Шаркс
15.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс6 : 3Сан-Хосе Шаркс
18.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 3Аризона Койотс

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