Сан-Хосе Шаркс - Аризона Койотс 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
29 декабря 2021, среда. 06:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Аризона Койотс, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
|Боб Бугнер
|Андре Туриньи
История личных встреч
|09.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|08.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|29.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|27.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|28.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|27.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|15.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|15.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|18.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3