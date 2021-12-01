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Манчестер Юнайтед - Бёрнли 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
30 декабря 2021, четверг. 23:15 МСК. Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия);
Манчестер Юнайтед Бёрнли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Бёрнли, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
Германия Ральф Рангник
Англия Шон Дайч
История личных встреч
18.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 32 Манчестер Юнайтед3 : 1Бёрнли
12.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 1 Бёрнли0 : 1Манчестер Юнайтед
22.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 24 Манчестер Юнайтед0 : 2Бёрнли
28.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 20 Бёрнли0 : 2Манчестер Юнайтед
29.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 24 Манчестер Юнайтед2 : 2Бёрнли
02.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 4 Бёрнли0 : 2Манчестер Юнайтед
20.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 24 Бёрнли0 : 1Манчестер Юнайтед
26.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 20 Манчестер Юнайтед2 : 2Бёрнли
23.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 34 Бёрнли0 : 2Манчестер Юнайтед
29.10.2016 Англия - Премьер-лига Тур 10 Манчестер Юнайтед0 : 0Бёрнли
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.

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