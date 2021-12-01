Манчестер Юнайтед - Бёрнли 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
30 декабря 2021, четверг. 23:15 МСК. Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Бёрнли, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
|Ральф Рангник
|Шон Дайч
История личных встреч
|18.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|3 : 1
|12.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|0 : 1
|22.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|0 : 2
|28.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|0 : 2
|29.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|2 : 2
|02.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|0 : 2
|20.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|0 : 1
|26.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|2 : 2
|23.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|0 : 2
|29.10.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли». Начало встречи запланировано на 23:15 по московскому времени.