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Порту - Бенфика 31 Декабря прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
31 декабря 2021, пятница. 00:00 МСК. Португалия - Примейра, 16-й тур
Порту Бенфика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Бенфика, которое состоится 31 Декабря 2021 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Португалия Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
Португалия Нелсон Александр Вериссимо
История личных встреч
23.12.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Порту3 : 0Бенфика
06.05.2021 Португалия - Примейра Тур 31 Бенфика1 : 1Порту
16.01.2021 Португалия - Примейра Тур 14 Порту1 : 1Бенфика
23.12.2020 Суперкубок Португалии Финал Порту2 : 0Бенфика
01.08.2020 Кубок Португалии Финал Бенфика1 : 2Порту
08.02.2020 Португалия - Примейра Тур 20 Порту3 : 2Бенфика
24.08.2019 Португалия - Примейра Тур 3 Бенфика0 : 2Порту
02.03.2019 Португалия - Примейра Тур 24 Порту1 : 2Бенфика
22.01.2019 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Бенфика1 : 3Порту
07.10.2018 Португалия - Примейра Тур 7 Бенфика1 : 0Порту

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