Бристоль Сити - Куинз Парк Рейнджерс 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
30 декабря 2021, четверг. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
Главный судья: Энди Вулмер (Нортгемптоншир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
|Найджел Пирсон
|Марк Уорбертон
История личных встреч
|18.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 8
|1 : 2
|06.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 35
|0 : 2
|01.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 15
|1 : 2
|01.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 30
|0 : 1
|17.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 3
|2 : 0
|13.08.2019
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|3 : 3 5 : 4
|12.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 32
|2 : 1
|21.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 4
|0 : 3
|27.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 29
|2 : 0
|23.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 23
|1 : 1