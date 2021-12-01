Борнмут - Кардифф Сити 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
30 декабря 2021, четверг. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
Главный судья: Джеймс Линингтон (Ньюпорт, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Кардифф Сити, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Кардифф Сити
Кардифф
Главные тренеры
|Скотт Паркер
|Стив Морисон
История личных встреч
|18.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 8
|0 : 1
|24.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 32
|1 : 2
|21.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 6
|1 : 1
|02.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|2 : 0
|11.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|2 : 0
|17.03.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 38
|1 : 1
|13.12.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 21
|5 : 3
|23.09.2014
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 3