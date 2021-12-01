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Борнмут - Кардифф Сити 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
30 декабря 2021, четверг. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур
Главный судья: Джеймс Линингтон (Ньюпорт, Англия);
Борнмут Кардифф Сити

Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Кардифф Сити, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 25-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Кардифф Сити
Кардифф
Главные тренеры
АнглияСкотт Паркер
УэльсСтив Морисон
История личных встреч
18.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 8Кардифф Сити0 : 1Борнмут
24.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 32Борнмут1 : 2Кардифф Сити
21.10.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 6Кардифф Сити1 : 1Борнмут
02.02.2019Англия - Премьер-лигаТур 25Кардифф Сити2 : 0Борнмут
11.08.2018Англия - Премьер-лигаТур 1Борнмут2 : 0Кардифф Сити
17.03.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 38Кардифф Сити1 : 1Борнмут
13.12.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 21Борнмут5 : 3Кардифф Сити
23.09.2014Англия - Кубок лиги1/16 финалаКардифф Сити0 : 3Борнмут

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