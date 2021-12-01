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Словакия U20 - Россия U20 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Вестернер Парк Центриум (Ред-Дир, Канада), вместимость: 7111
30 декабря 2021, четверг. 00:30 МСК. U20 ЧМ-2022, Группа B
Словакия U20 Россия U20

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словакия U20 - Россия U20, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Вестернер Парк Центриум (Ред-Дир, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словакия U20
Россия U20
Главные тренеры
СловакияИван Фенеш
РоссияСергей Александрович Зубов
История личных встреч
03.01.2019 U20 ЧМ-2019 1/4 финала Россия U208 : 3Словакия U20
01.01.2017 U20 ЧМ-2017 Группа B. Тур 5 Россия U202 : 0Словакия U20
31.12.2015 U20 ЧМ-2016 Группа B. Тур 5 Россия U202 : 1Словакия U20
26.12.2012 U20 ЧМ-2013 Группа B. Тур 1 Словакия U202 : 3 ОТРоссия U20
29.12.2011 U20 ЧМ-2012 Группа A. Тур 3 Россия U203 : 1Словакия U20
05.01.2009 U20 ЧМ-2009 За 3-е место Россия U205 : 2Словакия U20
30.12.2008 U20 ЧМ-2009 Группа B. Тур 4 Россия U208 : 1Словакия U20
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа молодёжного чемпионата мира-2022 по хоккею: Словакия U20 — Россия U20. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 00:30 по московскому времени.

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