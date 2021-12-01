Словакия U20 - Россия U20 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Вестернер Парк Центриум (Ред-Дир, Канада), вместимость: 7111
30 декабря 2021, четверг. 00:30 МСК. U20 ЧМ-2022, Группа B
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словакия U20 - Россия U20, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Вестернер Парк Центриум (Ред-Дир, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словакия U20
Россия U20
Главные тренеры
|Иван Фенеш
|Сергей Александрович Зубов
История личных встреч
|03.01.2019
|U20 ЧМ-2019
|1/4 финала
|8 : 3
|01.01.2017
|U20 ЧМ-2017
|Группа B. Тур 5
|2 : 0
|31.12.2015
|U20 ЧМ-2016
|Группа B. Тур 5
|2 : 1
|26.12.2012
|U20 ЧМ-2013
|Группа B. Тур 1
|2 : 3 ОТ
|29.12.2011
|U20 ЧМ-2012
|Группа A. Тур 3
|3 : 1
|05.01.2009
|U20 ЧМ-2009
|За 3-е место
|5 : 2
|30.12.2008
|U20 ЧМ-2009
|Группа B. Тур 4
|8 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа молодёжного чемпионата мира-2022 по хоккею: Словакия U20 — Россия U20. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 00:30 по московскому времени.