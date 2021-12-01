Швеция U20 - США U20 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Вестернер Парк Центриум (Ред-Дир, Канада), вместимость: 7111
30 декабря 2021, четверг. 05:30 МСК. U20 ЧМ-2022, Группа B
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция U20 - США U20, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Вестернер Парк Центриум (Ред-Дир, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция U20
США U20
Главные тренеры
|Томас Монтен
|Нейт Лиман
История личных встреч
|01.01.2021
|U20 ЧМ-2021
|Группа B
|0 : 4
|30.12.2018
|U20 ЧМ-2019
|Группа B
|5 : 4 ОТ
|05.01.2018
|U20 ЧМ-2018
|1/2 финала
|4 : 2
|05.01.2016
|U20 ЧМ-2016
|За 3-е место
|3 : 8
|28.12.2015
|U20 ЧМ-2016
|Группа A. Тур 2
|1 : 0
|05.01.2013
|U20 ЧМ-2013
|Финал
|1 : 3
|05.01.2011
|U20 ЧМ-2011
|За 3-е место
|2 : 4
|04.01.2010
|U20 ЧМ-2010
|1/2 финала
|2 : 5