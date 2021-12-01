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Швеция U20 - США U20 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Вестернер Парк Центриум (Ред-Дир, Канада), вместимость: 7111
30 декабря 2021, четверг. 05:30 МСК. U20 ЧМ-2022, Группа B
Швеция U20 США U20

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция U20 - США U20, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Вестернер Парк Центриум (Ред-Дир, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швеция U20
США U20
Главные тренеры
ШвецияТомас Монтен
СШАНейт Лиман
История личных встреч
01.01.2021 U20 ЧМ-2021 Группа B Швеция U200 : 4США U20
30.12.2018 U20 ЧМ-2019 Группа B Швеция U205 : 4 ОТСША U20
05.01.2018 U20 ЧМ-2018 1/2 финала Швеция U204 : 2США U20
05.01.2016 U20 ЧМ-2016 За 3-е место Швеция U203 : 8США U20
28.12.2015 U20 ЧМ-2016 Группа A. Тур 2 Швеция U201 : 0США U20
05.01.2013 U20 ЧМ-2013 Финал Швеция U201 : 3США U20
05.01.2011 U20 ЧМ-2011 За 3-е место Швеция U202 : 4США U20
04.01.2010 U20 ЧМ-2010 1/2 финала Швеция U202 : 5США U20

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