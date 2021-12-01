Флорида Пантерз - Нью-Йорк Рейнджерс 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
30 декабря 2021, четверг. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эф-Эл-Эй Лайв-Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Эндрю Брюнетт (и.о.)
|Жерар Галлан
История личных встреч
|09.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|17.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|10.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 Б
|09.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|18.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|24.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|11.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|29.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|05.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|18.03.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б