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Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерз 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
30 декабря 2021, четверг. 04:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз Эдмонтон Ойлерз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
КанадаКрэйг Берюбе
КанадаДэйв Типпетт
История личных встреч
15.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 5Эдмонтон Ойлерз
01.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 2Сент-Луис Блюз
19.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 1Эдмонтон Ойлерз
07.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 5Сент-Луис Блюз
20.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз7 : 2Эдмонтон Ойлерз
19.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз1 : 4Сент-Луис Блюз
06.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 3 БЭдмонтон Ойлерз
22.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 2Сент-Луис Блюз
22.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз8 : 3Эдмонтон Ойлерз
17.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз1 : 4Сент-Луис Блюз

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