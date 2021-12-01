Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерз 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
30 декабря 2021, четверг. 04:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
|Крэйг Берюбе
|Дэйв Типпетт
История личных встреч
|15.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|01.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|19.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|07.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|20.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|19.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|06.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|22.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|22.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 3
|17.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4