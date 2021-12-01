Анахайм Дакс - Ванкувер Кэнакс 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
30 декабря 2021, четверг. 06:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
|Даллас Икинс
|Брюс Будро
История личных встреч
|15.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|10.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|17.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|02.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|27.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|26.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|14.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|22.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|28.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|15.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0