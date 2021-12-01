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Анахайм Дакс - Ванкувер Кэнакс 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
30 декабря 2021, четверг. 06:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс Ванкувер Кэнакс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
СШАДаллас Икинс
КанадаБрюс Будро
История личных встреч
15.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс5 : 1Ванкувер Кэнакс
10.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 3 ОТАнахайм Дакс
17.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 5Анахайм Дакс
02.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 1 ОТВанкувер Кэнакс
27.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 5Анахайм Дакс
26.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 0Анахайм Дакс
14.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс1 : 0Ванкувер Кэнакс
22.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 3Ванкувер Кэнакс
28.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 1Анахайм Дакс
15.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 0Ванкувер Кэнакс

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