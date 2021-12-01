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Бостон Селтикс - Лос-Анджелес Клипперс прямая трансляция 30.12.2021

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 18624
30 декабря 2021, четверг. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Бостон Селтикс Лос-Анджелес Клипперс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Селтикс - Лос-Анджелес Клипперс, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Селтикс
Бостон
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Главные тренеры
СШАТайрон Лю
История личных встреч
09.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс114 : 111Бостон Селтикс
03.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс117 : 112Лос-Анджелес Клипперс
06.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс115 : 119Бостон Селтикс
14.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс141 : 133Лос-Анджелес Клипперс
21.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс107 : 104Бостон Селтикс
12.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс140 : 115Бостон Селтикс
10.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс112 : 123Лос-Анджелес Клипперс
15.02.2018 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс119 : 129Лос-Анджелес Клипперс
25.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс102 : 113Бостон Селтикс
07.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Клипперс116 : 102Бостон Селтикс

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