Бостон Селтикс - Лос-Анджелес Клипперс прямая трансляция 30.12.2021
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 18624
30 декабря 2021, четверг. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Селтикс - Лос-Анджелес Клипперс, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Селтикс
Бостон
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Главные тренеры
|Тайрон Лю
История личных встреч
|09.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 111
|03.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 112
|06.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 119
|14.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|141 : 133
|21.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 104
|12.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|140 : 115
|10.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 123
|15.02.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 129
|25.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 113
|07.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 102