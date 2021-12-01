Чикаго Буллз - Атланта Хоукс прямая трансляция 30.12.2021
Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 23129
30 декабря 2021, четверг. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Буллз - Атланта Хоукс, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Буллз
Чикаго
Атланта Хоукс
Атланта
Главные тренеры
|Билли Донован
|Нэйт Макмиллан
История личных встреч
|28.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 130
|02.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 97
|10.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 108
|24.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 124
|29.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 81
|12.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|136 : 102
|07.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|93 : 113
|03.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 123
|02.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|161 : 168 ОТ
|24.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 121