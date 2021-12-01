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Портленд Трэйл Блэйзерс - Юта Джаз прямая трансляция 30.12.2021

Стадион: Мода-центр (Портленд, США), вместимость: 20630
30 декабря 2021, четверг. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Портленд Трэйл Блэйзерс Юта Джаз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Портленд Трэйл Блэйзерс - Юта Джаз, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мода-центр (Портленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Главные тренеры
СШАКуин Снайдер
История личных встреч
30.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз129 : 107Портленд Трэйл Блэйзерс
13.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз98 : 105Портленд Трэйл Блэйзерс
09.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз122 : 103Портленд Трэйл Блэйзерс
24.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс100 : 120Юта Джаз
08.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз117 : 114Портленд Трэйл Блэйзерс
02.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс124 : 107Юта Джаз
27.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз121 : 115Портленд Трэйл Блэйзерс
31.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Портленд Трэйл Блэйзерс132 : 105Юта Джаз
22.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз104 : 109Портленд Трэйл Блэйзерс
26.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз117 : 96Портленд Трэйл Блэйзерс

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