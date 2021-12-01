Портленд Трэйл Блэйзерс - Юта Джаз прямая трансляция 30.12.2021
Стадион: Мода-центр (Портленд, США), вместимость: 20630
30 декабря 2021, четверг. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Портленд Трэйл Блэйзерс - Юта Джаз, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мода-центр (Портленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Главные тренеры
|Куин Снайдер
История личных встреч
|30.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|129 : 107
|13.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 105
|09.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 103
|24.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 120
|08.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 114
|02.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 107
|27.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 115
|31.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|132 : 105
|22.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 109
|26.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 96