Валенсия - Эспаньол 31 Декабря прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
31 декабря 2021, пятница. 18:15 МСК. Испания - Примера, 19-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Эспаньол, которое состоится 31 Декабря 2021 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Эспаньол
Барселона
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Висенте Перис Морено
История личных встреч
|16.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 37
|1 : 0
|02.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 12
|1 : 2
|17.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 24
|0 : 0
|26.08.2018
|Испания - Примера
|Тур 2
|2 : 0
|08.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 31
|1 : 0
|19.11.2017
|Испания - Примера
|Тур 12
|0 : 2
|13.05.2017
|Испания - Примера
|Тур 37
|0 : 1
|15.01.2017
|Испания - Примера
|Тур 18
|2 : 1
|13.02.2016
|Испания - Примера
|Тур 24
|2 : 1
|22.09.2015
|Испания - Примера
|Тур 5
|1 : 0