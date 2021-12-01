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Валенсия - Эспаньол 31 Декабря прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
31 декабря 2021, пятница. 18:15 МСК. Испания - Примера, 19-й тур
Валенсия Эспаньол

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Эспаньол, которое состоится 31 Декабря 2021 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Эспаньол
Барселона
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
Испания Висенте Перис Морено
История личных встреч
16.07.2020 Испания - Примера Тур 37 Валенсия1 : 0Эспаньол
02.11.2019 Испания - Примера Тур 12 Эспаньол1 : 2Валенсия
17.02.2019 Испания - Примера Тур 24 Валенсия0 : 0Эспаньол
26.08.2018 Испания - Примера Тур 2 Эспаньол2 : 0Валенсия
08.04.2018 Испания - Примера Тур 31 Валенсия1 : 0Эспаньол
19.11.2017 Испания - Примера Тур 12 Эспаньол0 : 2Валенсия
13.05.2017 Испания - Примера Тур 37 Эспаньол0 : 1Валенсия
15.01.2017 Испания - Примера Тур 18 Валенсия2 : 1Эспаньол
13.02.2016 Испания - Примера Тур 24 Валенсия2 : 1Эспаньол
22.09.2015 Испания - Примера Тур 5 Эспаньол1 : 0Валенсия

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